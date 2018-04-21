У Вашингтоні вважають, що гроші українським чиновникам дали не дарма
Дивися повний текст Безпека в Україні обійшлася США в $1 млрд.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 13:51
Безпека в Україні обійшлася США в $1 млрд
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Дивися повний текст Безпека в Україні обійшлася США в $1 млрд.
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:48
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