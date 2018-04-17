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МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн, що входять складу МВФ.
Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16
Может это и к лучшему . Для Украины так точно
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:58
до выборов точно не дадут!)) так точнее думаю
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