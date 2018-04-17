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МВФ змінює правила: які країни
не зможуть отримати кредит

МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16

МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн, що входять складу МВФ.

Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16

Может это и к лучшему . Для Украины так точно
romaparfen90
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:58

до выборов точно не дадут!)) так точнее думаю
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:06

  svetoch-10 написав:до выборов точно не дадут!)) так точнее думаю

Якщо до виборів не дадуть, то, дуже імовірно, їх і не буде. Якщо буде завал в економіці, то буде надзвичайний/військовий стан, а хто проти - агент путлера
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:02

Учитывая, что коррупцией поражены практически все третьи страны, кому тогда МВФ будет деньги давать? Греции и Италии? Так там тоже в плане коррупции не все ок...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:19

  max_us_ua написав:Учитывая, что коррупцией поражены практически все третьи страны, кому тогда МВФ будет деньги давать? Греции и Италии? Так там тоже в плане коррупции не все ок...


Да и не третьих тоже поражены. Только там ловят и сажают, а в третьих продолжают рюкзаки для нацгвардии шить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:26

Они и так упорно не хотели больше ничего Украине выделять, а теперь вообще тема закрыта, эдак резко, культурно и корректно.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:28

Интересно что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо...
ASDF
 
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