Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн, що входять складу МВФ.
Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16
МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:06
Якщо до виборів не дадуть, то, дуже імовірно, їх і не буде. Якщо буде завал в економіці, то буде надзвичайний/військовий стан, а хто проти - агент путлера
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:02
Учитывая, что коррупцией поражены практически все третьи страны, кому тогда МВФ будет деньги давать? Греции и Италии? Так там тоже в плане коррупции не все ок...
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:19
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:26
Они и так упорно не хотели больше ничего Украине выделять, а теперь вообще тема закрыта, эдак резко, культурно и корректно.
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:28
Интересно что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо...
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