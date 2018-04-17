Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн, що входять складу МВФ.
Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16
МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:06
Якщо до виборів не дадуть, то, дуже імовірно, їх і не буде. Якщо буде завал в економіці, то буде надзвичайний/військовий стан, а хто проти - агент путлера
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:02
Учитывая, что коррупцией поражены практически все третьи страны, кому тогда МВФ будет деньги давать? Греции и Италии? Так там тоже в плане коррупции не все ок...
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:19
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:26
Они и так упорно не хотели больше ничего Украине выделять, а теперь вообще тема закрыта, эдак резко, культурно и корректно.
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:28
Интересно что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо...
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:36
Пишут что на прошлой неделе НБУ купил 14 млн, и не продал ничего. Так что ручное управление идет полным ходом, но так естественно не может быть вечно. Чем больше затянут пружину, тем выше потом отстрелит. Все уже неоднократно видели на практике как это происходит, но похоже подзабыли о последствиях. Либо эти последствия сейчас никого абсолютно не волнуют.
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:38
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