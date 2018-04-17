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МВФ змінює правила: які країни
не зможуть отримати кредит

МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16

МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн, що входять складу МВФ.

Дивися повний текст МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:16

Может это и к лучшему . Для Украины так точно
romaparfen90
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:58

до выборов точно не дадут!)) так точнее думаю
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:06

  svetoch-10 написав:до выборов точно не дадут!)) так точнее думаю

Якщо до виборів не дадуть, то, дуже імовірно, їх і не буде. Якщо буде завал в економіці, то буде надзвичайний/військовий стан, а хто проти - агент путлера
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:02

Учитывая, что коррупцией поражены практически все третьи страны, кому тогда МВФ будет деньги давать? Греции и Италии? Так там тоже в плане коррупции не все ок...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:19

  max_us_ua написав:Учитывая, что коррупцией поражены практически все третьи страны, кому тогда МВФ будет деньги давать? Греции и Италии? Так там тоже в плане коррупции не все ок...


Да и не третьих тоже поражены. Только там ловят и сажают, а в третьих продолжают рюкзаки для нацгвардии шить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:26

Они и так упорно не хотели больше ничего Украине выделять, а теперь вообще тема закрыта, эдак резко, культурно и корректно.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:28

Интересно что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо...
ASDF
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:36

  ASDF написав:Интересно что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо...

Пишут что на прошлой неделе НБУ купил 14 млн, и не продал ничего. Так что ручное управление идет полным ходом, но так естественно не может быть вечно. Чем больше затянут пружину, тем выше потом отстрелит. Все уже неоднократно видели на практике как это происходит, но похоже подзабыли о последствиях. Либо эти последствия сейчас никого абсолютно не волнуют.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:38

  ASDF написав:Интересно что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо...


Панама нам поможет. :mrgreen:
Ratatui
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