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МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:41
Ratatui написав:
Панама нам поможет.
Та полюбому! : )
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ASDF
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:20
ASDF написав:
что теперь будет с курсом доллара, или ручное управление непобедимо
safonovstanislav написав:
не нагнетайте. От заробитчан для Украины сплошные плюсы. Сейчас $1 стоит 26 гривен, а не 126, и гривна продолжает укрепляться. Вы же не думаете, что экспорт начал резко процветать и развиваться? Нбу уже выкупает-выкупает деньги заробитчан на межбанке, а гривна всё равно укрепляется, т. к. поток денег из-за рубежа всё толще
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sal
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