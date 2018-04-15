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У Раді пропонують впровадити
штраф за приховування...

У Раді пропонують впровадити штраф за приховування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:02

У Раді пропонують впровадити штраф за приховування...

Пропонуємо до обговорення:
Група з 16 народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штраф до 17 тис. гривень за неповідомлення територіального органу Національної поліції про знайдений скарб. Відповідний законопроект зареєстрований в парламенті.

Дивися повний текст У Раді пропонують впровадити штраф за приховування знайденого скарбу.
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