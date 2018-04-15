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У Раді пропонують впровадити штраф за приховування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Група з 16 народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штраф до 17 тис. гривень за неповідомлення територіального органу Національної поліції про знайдений скарб. Відповідний законопроект зареєстрований в парламенті.
Дивися повний текст У Раді пропонують впровадити штраф за приховування знайденого скарбу
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:02
УПК кто-то отменял?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:03
если так подумать, юридическое лицо не может найти клад.. только физ.лицо при исполнении)
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:37
интересно, это как-то связано с заполнением деклараций
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saz
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:12
saz написав:
это как-то связано с заполнением деклараций
Выиграл в лотерею, нашел. Люди принесли.. засевали.. обычай...
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:45
Интересно, как это можно будет доказать? У нас куча коллекционеров в Украине с незарегистрированными коллекциями. Барахолки работают во всю. Любой всегда сможет сказать, что осталось от прабабушки наследство или приобрел на барахолке.
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