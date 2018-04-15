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У Раді пропонують впровадити
штраф за приховування...

У Раді пропонують впровадити штраф за приховування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:02

У Раді пропонують впровадити штраф за приховування...

Пропонуємо до обговорення:
Група з 16 народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штраф до 17 тис. гривень за неповідомлення територіального органу Національної поліції про знайдений скарб. Відповідний законопроект зареєстрований в парламенті.

Дивися повний текст У Раді пропонують впровадити штраф за приховування знайденого скарбу.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:02

УПК кто-то отменял?
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если так подумать, юридическое лицо не может найти клад.. только физ.лицо при исполнении)
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:37

интересно, это как-то связано с заполнением деклараций
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:12

Re: у раді

  saz написав:это как-то связано с заполнением деклараций

Выиграл в лотерею, нашел. Люди принесли.. засевали.. обычай...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:45

Интересно, как это можно будет доказать? У нас куча коллекционеров в Украине с незарегистрированными коллекциями. Барахолки работают во всю. Любой всегда сможет сказать, что осталось от прабабушки наследство или приобрел на барахолке.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:22

Бредятина какая то, занимаются непонятно чем, совсем что ли заняться нечем, э товарищи избранники, вам напомнить о высоких тарифах, повсеместной бедности, умирающей стране теряющей 200т трудоспособных граждан ежемесячно, занимаетесь всякой х...й
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:46

Видимо, этот штраф будет избавлять нашедшего от обязанности отдать 80 проц. государству. Уже завтра Ляшко, известный своими миллионными выигрышами в лотерею, задекларирует клад на миллиарды. И честно заплатит штраф
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это я им за такие законы зарплату плачу?
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