RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Облгази Фірташа нарощують борг
Укртрансгазу (інфографіка)

Облгази Фірташа нарощують борг Укртрансгазу (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55

Облгази Фірташа нарощують борг Укртрансгазу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість за надані послуги балансування газу за березень зросладо 24,8 млрд грн.

Дивися повний текст Облгази Фірташа нарощують борг Укртрансгазу (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81570
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55

Та ничо, мы все оплатим из кармана, пущай забирает ему наверно нужнее ;)
Igorten
 
Повідомлень: 2974
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ розповіли, що дасть закон "Про валюту" (інфографіка)
R2 » Вів 13 бер, 2018 11:24
7 412
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 20:07
myshapiton
Якість газу по регіонах України (інфографіка)
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
7 435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 14:54
Тракторист
Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української...
R2 » Пон 16 кві, 2018 15:42
5 173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 11:01
Vint
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (117)
23.04.2018 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.