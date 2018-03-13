Заборгованість за надані послуги балансування газу за березень зросладо 24,8 млрд грн.
Дивися повний текст Облгази Фірташа нарощують борг Укртрансгазу (інфографіка).
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55
Облгази Фірташа нарощують борг Укртрансгазу (інфографіка)
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Дивися повний текст Облгази Фірташа нарощують борг Укртрансгазу (інфографіка).
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:55
Та ничо, мы все оплатим из кармана, пущай забирает ему наверно нужнее
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