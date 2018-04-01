Про це йдеться в повідомленні компанії в газеті Урядовий кур'єр, передає агентство Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:53
Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком підвищує ціни за дротове радіо.
Додано: Пон 23 кві, 2018 18:54
Еще один идиотский ход умирающей компании. Сколько раз Ахметов повышал цены на стационарный телефон, и сколько миллионов людей от него отказалось?
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:01
Шаг вперед, и сразу же два назад
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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