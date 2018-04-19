Мінсоцполітики пропонує запровадити два механізми надання державної допомоги.
Дивися повний текст Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні анонсували зміни.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51
Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні анонсували зміни.
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51
Цены по-новому, субсидии по-новому... Воруют все по - старому.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:16
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