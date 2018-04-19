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Українців чекають субсидії
по-новому: у Кабміні...

Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51

Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики пропонує запровадити два механізми надання державної допомоги.

Дивися повний текст Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні анонсували зміни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51

Цены по-новому, субсидии по-новому... Воруют все по - старому.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:58

ruvex
Так перестань воровать.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:16

  komp написав:ruvex
Так перестань воровать.


Увы. Всё уже своровано до нас. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:23

komp
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ruvex
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