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Українців чекають субсидії
по-новому: у Кабміні...

Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51

Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики пропонує запровадити два механізми надання державної допомоги.

Дивися повний текст Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні анонсували зміни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51

Цены по-новому, субсидии по-новому... Воруют все по - старому.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:58

ruvex
Так перестань воровать.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:16

  komp написав:ruvex
Так перестань воровать.


Увы. Всё уже своровано до нас. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:23

komp
Только после тебя.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:57

Всё пропьют : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:09

Хоть налом, хоть безналом, хоть ваучерами или ракушками каури. Только на всех поровну поделите, и сразу уйдет проблема с черно-серо-белыми доходами, швондерами, шныряющими в поисках плазмы в полстены и т.д. и т.п.
Почему человек, пашущий на 2-3 работах "вбелую" менее достоин поддержки со стороны государства, чем раздолбай сидящий в сторожевой будке на автостоянке, или получающий 90% в конверте?
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:08

  summacut написав:Хоть налом, хоть безналом, хоть ваучерами или ракушками каури. Только на всех поровну поделите, и сразу уйдет проблема с черно-серо-белыми доходами, швондерами, шныряющими в поисках плазмы в полстены и т.д. и т.п.
Почему человек, пашущий на 2-3 работах "вбелую" менее достоин поддержки со стороны государства, чем раздолбай сидящий в сторожевой будке на автостоянке, или получающий 90% в конверте?


Потому что это страна шариковых. Вы ещё этого не поняли?
yevgenmuza
 
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