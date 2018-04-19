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Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики пропонує запровадити два механізми надання державної допомоги.
Дивися повний текст Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні анонсували зміни
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Додано: Пон 23 кві, 2018 19:51
Цены по-новому, субсидии по-новому... Воруют все по - старому.
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ruvex
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Додано: Пон 23 кві, 2018 19:58
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Так перестань воровать.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 20:23
komp
Только после тебя.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:57
Всё пропьют : )
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:09
Хоть налом, хоть безналом, хоть ваучерами или ракушками каури. Только на всех поровну поделите, и сразу уйдет проблема с черно-серо-белыми доходами, швондерами, шныряющими в поисках плазмы в полстены и т.д. и т.п.
Почему человек, пашущий на 2-3 работах "вбелую" менее достоин поддержки со стороны государства, чем раздолбай сидящий в сторожевой будке на автостоянке, или получающий 90% в конверте?
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:08
summacut написав:
Хоть налом, хоть безналом, хоть ваучерами или ракушками каури. Только на всех поровну поделите, и сразу уйдет проблема с черно-серо-белыми доходами, швондерами, шныряющими в поисках плазмы в полстены и т.д. и т.п.
Почему человек, пашущий на 2-3 работах "вбелую" менее достоин поддержки со стороны государства, чем раздолбай сидящий в сторожевой будке на автостоянке, или получающий 90% в конверте?
Потому что это страна шариковых. Вы ещё этого не поняли?
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yevgenmuza
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:39
yevgenmuza написав: summacut написав:
Хоть налом, хоть безналом, хоть ваучерами или ракушками каури. Только на всех поровну поделите, и сразу уйдет проблема с черно-серо-белыми доходами, швондерами, шныряющими в поисках плазмы в полстены и т.д. и т.п.
Почему человек, пашущий на 2-3 работах "вбелую" менее достоин поддержки со стороны государства, чем раздолбай сидящий в сторожевой будке на автостоянке, или получающий 90% в конверте?
Потому что это страна шариковых. Вы ещё этого не поняли?
А ти з якої страни , Нєшаріков ? Не з держави ватних орків ?
Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
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alex10
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