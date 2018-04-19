Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12
telesystem написав:
Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. люди как раз очень хорошо понимают и видят куда идут их налоги, поэтому не хотят их платить
люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
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