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Українців чекають субсидії
по-новому: у Кабміні...

Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12

  telesystem написав:Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. люди как раз очень хорошо понимают и видят куда идут их налоги, поэтому не хотят их платить

люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:37

  olexiy_ogryzko написав: люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты

развеселили. Медицина - условно бесплатная, образование - откровенно говоря плохое, армия - именно поэтому президент выпрашивает у США технику и помощь, а еще в бензине заложен налог на ремонт дорог, но дороги в плачевном состоянии. И так во всём - налоги собираются, но толку от этого мало. Поэтому и нет никакого желания их платить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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