Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12
люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:37
развеселили. Медицина - условно бесплатная, образование - откровенно говоря плохое, армия - именно поэтому президент выпрашивает у США технику и помощь, а еще в бензине заложен налог на ремонт дорог, но дороги в плачевном состоянии. И так во всём - налоги собираются, но толку от этого мало. Поэтому и нет никакого желания их платить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
реклама
|