Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
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Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12
люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:37
развеселили. Медицина - условно бесплатная, образование - откровенно говоря плохое, армия - именно поэтому президент выпрашивает у США технику и помощь, а еще в бензине заложен налог на ремонт дорог, но дороги в плачевном состоянии. И так во всём - налоги собираются, но толку от этого мало. Поэтому и нет никакого желания их платить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:25
Первый раз слышу, чтобы врачи и учителя были бесплатные. Жги дальше.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:02
Ничего нового не предвидится - социальные нормы урежут, цены поднимут.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:32
Вероятно вчера Вы не слышали про "афганцев"?
Сегодня о "чернобыльцах"
Позавчера о шахтёрах
Трагедия в другом:
Как раз те, что Платили сполна оказались... "в вагоне некурящих"
А те, что ратуют за новые "налоги" ездят прыщики давить в Голландию.
Рожать в США и Великую Британию. Обследоваться во Франкфурт. Кернес и тот в Израиль поехал, хотя в Харькове одна из лучших медицинских школ. Ющ с семьёй собирал, собирал на детскую больничку, а как прижало в Австрию подался. Больничка и ныне там.
- а население остальное платить - платить, и им только обещают ........... кто может себе позволить продают всё и ездят в Беларусь или Московию.
Уловите разницу между "платить" и "лечиться".
У Воров здравоохранение давно превращено в высокоприбыльный бизнес. Прижмёт - вынужден будешь продать всё и ... в конечном итоге останешся должным.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:38
НЕ скажите - тяжко конечно Президенту.
Поэтому одним ... - ему Мальдивы.
Меркель и та скромнее себя чувствовала в Давосе последний раз...
Вероятно так должна вся Украина себя чувствовать, ан нет....
слова "Осолблыви рахунки" - означают, что лечиться уехать не сможешь, а только отнести их местному смотрящему от эскулапов.
Отсюда "медицина" в Условиях Украины "превращается, превращается, в.... - извините, больному стало легче - он перестал дышать."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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