Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12

  telesystem написав:Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. люди как раз очень хорошо понимают и видят куда идут их налоги, поэтому не хотят их платить

люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:37

  olexiy_ogryzko написав: люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты

развеселили. Медицина - условно бесплатная, образование - откровенно говоря плохое, армия - именно поэтому президент выпрашивает у США технику и помощь, а еще в бензине заложен налог на ремонт дорог, но дороги в плачевном состоянии. И так во всём - налоги собираются, но толку от этого мало. Поэтому и нет никакого желания их платить.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:25

  RomanTik написав:
  olexiy_ogryzko написав: люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты

развеселили. Медицина - условно бесплатная, образование - откровенно говоря плохое, армия - именно поэтому президент выпрашивает у США технику и помощь, а еще в бензине заложен налог на ремонт дорог, но дороги в плачевном состоянии. И так во всём - налоги собираются, но толку от этого мало. Поэтому и нет никакого желания их платить.

Первый раз слышу, чтобы врачи и учителя были бесплатные. Жги дальше.
myshapiton
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:02

Ничего нового не предвидится - социальные нормы урежут, цены поднимут.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:32

  olexiy_ogryzko написав:
  telesystem написав:Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. люди как раз очень хорошо понимают и видят куда идут их налоги, поэтому не хотят их платить

люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты

Вероятно вчера Вы не слышали про "афганцев"?
Сегодня о "чернобыльцах"
Позавчера о шахтёрах

Трагедия в другом:
Как раз те, что Платили сполна оказались... "в вагоне некурящих"
А те, что ратуют за новые "налоги" ездят прыщики давить в Голландию.
Рожать в США и Великую Британию. Обследоваться во Франкфурт. Кернес и тот в Израиль поехал, хотя в Харькове одна из лучших медицинских школ. Ющ с семьёй собирал, собирал на детскую больничку, а как прижало в Австрию подался. Больничка и ныне там.

- а население остальное платить - платить, и им только обещают ........... кто может себе позволить продают всё и ездят в Беларусь или Московию.

Уловите разницу между "платить" и "лечиться".
У Воров здравоохранение давно превращено в высокоприбыльный бизнес. Прижмёт - вынужден будешь продать всё и ... в конечном итоге останешся должным.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:38

  RomanTik написав:
  olexiy_ogryzko написав: люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты

развеселили. Медицина - условно бесплатная, образование - откровенно говоря плохое, армия - именно поэтому президент выпрашивает у США технику и помощь, а еще в бензине заложен налог на ремонт дорог, но дороги в плачевном состоянии. И так во всём - налоги собираются, но толку от этого мало. Поэтому и нет никакого желания их платить.

НЕ скажите - тяжко конечно Президенту.
Поэтому одним ... - ему Мальдивы.
Меркель и та скромнее себя чувствовала в Давосе последний раз...
Вероятно так должна вся Украина себя чувствовать, ан нет....
слова "Осолблыви рахунки" - означают, что лечиться уехать не сможешь, а только отнести их местному смотрящему от эскулапов.

Отсюда "медицина" в Условиях Украины "превращается, превращается, в.... - извините, больному стало легче - он перестал дышать."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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