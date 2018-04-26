Українців чекають субсидії по-новому: у Кабміні...

Додано: Чет 26 кві, 2018 17:32

olexiy_ogryzko написав: telesystem написав: Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. люди как раз очень хорошо понимают и видят куда идут их налоги, поэтому не хотят их платить Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить”, – объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. люди как раз очень хорошо понимают и видят куда идут их налоги, поэтому не хотят их платить

люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты люди не хотят платить налоги, которые идут на медицину, образование, армию, пенсию и т.д.? тогда это не люди, а идиоты

Вероятно вчера Вы не слышали про "афганцев"?Сегодня о "чернобыльцах"Позавчера о шахтёрахТрагедия в другом:Как раз те, что Платили сполна оказались... "в вагоне некурящих"А те, что ратуют за новые "налоги" ездят прыщики давить в Голландию.Рожать в США и Великую Британию. Обследоваться во Франкфурт. Кернес и тот в Израиль поехал, хотя в Харькове одна из лучших медицинских школ. Ющ с семьёй собирал, собирал на детскую больничку, а как прижало в Австрию подался. Больничка и ныне там.- а население остальное платить - платить, и им только обещают ........... кто может себе позволить продают всё и ездят в Беларусь или Московию.У Воров здравоохранение давно превращено в высокоприбыльный бизнес. Прижмёт - вынужден будешь продать всё и ... в конечном итоге останешся должным.