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Найважливішим для України є
земля і люди - колишній...

Найважливішим для України є земля і люди - колишній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:57

Найважливішим для України є земля і люди - колишній...

Пропонуємо до обговорення:
Формула успіху - це гроші і люди, які правильно їх витрачають.

Дивися повний текст Найважливішим для України є земля і люди - колишній прем'єр-міністр Польщі.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:57

вот поэтому нужно побыстрее за долги отдать землю и продолжать удерживать ЗП 100 баксов а пенсию 50..
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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