Формула успіху - це гроші і люди, які правильно їх витрачають.
Дивися повний текст Найважливішим для України є земля і люди - колишній прем'єр-міністр Польщі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:57
Найважливішим для України є земля і люди - колишній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найважливішим для України є земля і люди - колишній прем'єр-міністр Польщі.
Додано: Пон 23 кві, 2018 19:57
вот поэтому нужно побыстрее за долги отдать землю и продолжать удерживать ЗП 100 баксов а пенсию 50..
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
реклама
|