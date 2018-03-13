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У НБУ розповіли, що буде
далі з обліковою ставкою

У НБУ розповіли, що буде далі з обліковою ставкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:58

У НБУ розповіли, що буде далі з обліковою ставкою

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в підсумках дискусії комітету з монетарної політики (КМП) про рівень облікової ставки, передає прес-служба НБУ.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, що буде далі з обліковою ставкою.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:58

а почем НБУ рефинанс банкам раздает?
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