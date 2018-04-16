|
|
Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:55
Пропонуємо до обговорення:
Цінність українського паспорта зросла після запровадження безвізового режиму з Європейським союзом. Про це у своєму Twitter написав президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко похвалився збільшенням цінності українського паспорта
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81575
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:55
а люди по прежднему бегут из украинского рая...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 кві, 2018 22:07
Это он про свой второй неудачно выразился...
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6015
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13
|747
|
|
|14
|906
|
|
|1
|83
|
Пон 16 кві, 2018 17:07
Cler
реклама