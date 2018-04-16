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Порошенко похвалився збільшенням
цінності українського...

Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:55

Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...

Пропонуємо до обговорення:
Цінність українського паспорта зросла після запровадження безвізового режиму з Європейським союзом. Про це у своєму Twitter написав президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко похвалився збільшенням цінності українського паспорта.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:55

а люди по прежднему бегут из украинского рая...
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:07

Re: Порошенко похвалився збільшенням цінності українського..

Это он про свой второй неудачно выразился...
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