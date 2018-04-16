Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...

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Согласно тарифам украинского консульства на 2017 год, только оформление ходатайства о выходе из гражданства Украины стоит 210 долларов или эквивалент в валюте того государства, в котором проживает украинец. Точная стоимость отказа от гражданства Украины может быть установлена только в процессе изучения обстоятельств конкретного гражданина на основании имеющихся документов. Не владея такой информацией назвать точную цифру денег, которые нужно уплатить, чтобы прекратить действие украинского подданства, невозможно.