Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...

Додано: Вів 24 кві, 2018 09:28

Если я правильно понял, ценность украинского паспорта до Революции Порошенко ещё не достигнута? В чём прикол, Пётр Алексеевич?

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.