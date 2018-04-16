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Порошенко похвалився збільшенням
цінності українського...

Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:55

Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...

Пропонуємо до обговорення:
Цінність українського паспорта зросла після запровадження безвізового режиму з Європейським союзом. Про це у своєму Twitter написав президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко похвалився збільшенням цінності українського паспорта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:55

а люди по прежднему бегут из украинского рая...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 22:07

Re: Порошенко похвалився збільшенням цінності українського..

Это он про свой второй неудачно выразился...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 06:05

Re: Порошенко похвалився збільшенням цінності українського..

Согласно тарифам украинского консульства на 2017 год, только оформление ходатайства о выходе из гражданства Украины стоит 210 долларов или эквивалент в валюте того государства, в котором проживает украинец.
Точная стоимость отказа от гражданства Украины может быть установлена только в процессе изучения обстоятельств конкретного гражданина на основании имеющихся документов. Не владея такой информацией назвать точную цифру денег, которые нужно уплатить, чтобы прекратить действие украинского подданства, невозможно.

https://www.juridicheskij-supermarket.u ... raina.html © ЮрМаркет
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:28

"найвищу позицію Україна займала в 2013 році"

Если я правильно понял, ценность украинского паспорта до Революции Порошенко ещё не достигнута? В чём прикол, Пётр Алексеевич?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:43

О ценности украинского паспорта сложно говорить. С одной стороны, крымчане почти поголовно получили паспорта РФ. С другой, те же крымчане и дончане-луганчане вряд ли выбросили украинские паспорта. Особенно в цене заграничные, у меня есть несколько знакомых крымчан, которые ездят за бугор исключительно по украинским загранпаспортам (проще, причем лететь из Харькова или Одессы иногда и дешевле). Прибавьте к этому десятки тысяч приднестровцев, имеющих украинские паспорта
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:13

  moniks написав:Согласно тарифам украинского консульства на 2017 год, только оформление ходатайства о выходе из гражданства Украины стоит 210 долларов или эквивалент в валюте того государства, в котором проживает украинец. Точная стоимость отказа от гражданства Украины может быть установлена только в процессе изучения обстоятельств конкретного гражданина на основании имеющихся документов. Не владея такой информацией назвать точную цифру денег, которые нужно уплатить, чтобы прекратить действие украинского подданства, невозможно. https://www.juridicheskij-supermarket.u ... raina.html © ЮрМаркет

Просто так от гражданства не откажешься, если готовы все документы для выхода, а там их достаточно, включая желание другой страны дать вам грпжданство, уйдёт минимум год.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:36

  link654 написав:
  moniks написав:Согласно тарифам украинского консульства на 2017 год, только оформление ходатайства о выходе из гражданства Украины стоит 210 долларов или эквивалент в валюте того государства, в котором проживает украинец. Точная стоимость отказа от гражданства Украины может быть установлена только в процессе изучения обстоятельств конкретного гражданина на основании имеющихся документов. Не владея такой информацией назвать точную цифру денег, которые нужно уплатить, чтобы прекратить действие украинского подданства, невозможно. https://www.juridicheskij-supermarket.u ... raina.html © ЮрМаркет

Просто так от гражданства не откажешься, если готовы все документы для выхода, а там их достаточно, включая желание другой страны дать вам грпжданство, уйдёт минимум год.


Смысл выходить из украинского гражданства есть только если получаете граждансто страны которая не допускает наличия второго паспорта,а так уже лет десять на нашей границе вполне спокойно относятся к наличию у гражданина Украины двух паспортов, по крайней мере если второй это паспорт уважаемого во всем мире государства :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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