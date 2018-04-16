Порошенко похвалився збільшенням цінності українського...

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Согласно тарифам украинского консульства на 2017 год, только оформление ходатайства о выходе из гражданства Украины стоит 210 долларов или эквивалент в валюте того государства, в котором проживает украинец. Точная стоимость отказа от гражданства Украины может быть установлена только в процессе изучения обстоятельств конкретного гражданина на основании имеющихся документов. Не владея такой информацией назвать точную цифру денег, которые нужно уплатить, чтобы прекратить действие украинского подданства, невозможно.
О ценности украинского паспорта сложно говорить. С одной стороны, крымчане почти поголовно получили паспорта РФ. С другой, те же крымчане и дончане-луганчане вряд ли выбросили украинские паспорта. Особенно в цене заграничные, у меня есть несколько знакомых крымчан, которые ездят за бугор исключительно по украинским загранпаспортам (проще, причем лететь из Харькова или Одессы иногда и дешевле). Прибавьте к этому десятки тысяч приднестровцев, имеющих украинские паспорта
Просто так от гражданства не откажешься, если готовы все документы для выхода, а там их достаточно, включая желание другой страны дать вам грпжданство, уйдёт минимум год.
Смысл выходить из украинского гражданства есть только если получаете граждансто страны которая не допускает наличия второго паспорта,а так уже лет десять на нашей границе вполне спокойно относятся к наличию у гражданина Украины двух паспортов, по крайней мере если второй это паспорт уважаемого во всем мире государства