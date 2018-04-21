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модель зняли з конвеєра

Популярну в Україні модель зняли з конвеєра
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:03

Популярну в Україні модель зняли з конвеєра

Пропонуємо до обговорення:
Peugeot припинив серійне виробництво трьохдверного хетчбека Peugeot 208 поточного покоління

Дивися повний текст Популярну в Україні модель зняли з конвеєра.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:03

Модель настолько популярна, что я даже забыл, когда ее видел в последний раз на дороге.
В Европу через жony!
summacut
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