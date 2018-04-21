Peugeot припинив серійне виробництво трьохдверного хетчбека Peugeot 208 поточного покоління
Дивися повний текст Популярну в Україні модель зняли з конвеєра.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:03
Популярну в Україні модель зняли з конвеєра
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Дивися повний текст Популярну в Україні модель зняли з конвеєра.
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:03
Модель настолько популярна, что я даже забыл, когда ее видел в последний раз на дороге.
В Европу через жony!
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