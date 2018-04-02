У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11

Вот оно рабство или крепостное право. А что там по части мигрантов, они в армию не призываются, налогов не платят, живи, как душе угодно, а гражданин сделай то и это, ещё и обеспечь им достойные условия проживания в стране. Толерасты добрались до Украины...

"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд