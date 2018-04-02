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У МЕРТ розробили проект про
перевірки проживання...

У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11

У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо громадянин не проживає за місцем прописки, йому може загрожувати штраф.

Дивися повний текст У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання українців за місцем прописки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11

Вот оно рабство или крепостное право. А что там по части мигрантов, они в армию не призываются, налогов не платят, живи, как душе угодно, а гражданин сделай то и это, ещё и обеспечь им достойные условия проживания в стране. Толерасты добрались до Украины...
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shev4uk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:24

А потом на Соловки
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:35

А Юрьев день то будет?

А если серьезно, то институт прописки давным давно себя уже изжил. А все эти законопроекты лишь создание очередной кормушки для чинуш и мусоров.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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