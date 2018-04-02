Якщо громадянин не проживає за місцем прописки, йому може загрожувати штраф.
Дивися повний текст У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання українців за місцем прописки.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11
У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання українців за місцем прописки.
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:11
Вот оно рабство или крепостное право. А что там по части мигрантов, они в армию не призываются, налогов не платят, живи, как душе угодно, а гражданин сделай то и это, ещё и обеспечь им достойные условия проживания в стране. Толерасты добрались до Украины...
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:35
А Юрьев день то будет?
А если серьезно, то институт прописки давным давно себя уже изжил. А все эти законопроекты лишь создание очередной кормушки для чинуш и мусоров.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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