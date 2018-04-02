У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:53
Да забейте к 2019 этой власти уже не будет, хай приймають, потом ми "поприймає їх трохи"
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:02
Савок.Привило одно - давай бабло. Самое ценное у людей - дети. За них точно заплатят. Видели кого изберали - получите "КОШЕРНЫЙ СЕКС".
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:56
Вчера вызывала сотруднику скорую (обморок) ... не дозвонилась!!! Рехформы однако...
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