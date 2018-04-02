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У МЕРТ розробили проект про
перевірки проживання...

У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:02

Савок.Привило одно - давай бабло. Самое ценное у людей - дети. За них точно заплатят. Видели кого изберали - получите "КОШЕРНЫЙ СЕКС".
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:47

  Shram написав:
  Obval_Defoltovich написав:А уполномоченные лица не будут бояться ходить по квартирам? Ведь неизвестно, кто и как может встретить (утюги, паяльники, злой бультерьер, пальцы в двери...)
По всей видимости, всё это неспроста. Очень много народу косит от армии - вот и задумались.


Пойдут участковые (или любые другие менты) до бабушек, те и пустят, по старой советской привычке. А там: - Бабушка, у вас прописано три человека, а живете вы одна, Вот вам выбор - или штраф в 1000 гривен, или можете мне на карман положить 100 гривен.

За один визит не определить кто там реально живет. Кроме того, проверка не проводится просто так, а лишь по результатам обращения.
Нет никакого основания спрашивать штраф с бабули, если штраф и выпишут то тому, кто там зарегистрирован.
Так что фантазию поумерьте
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:57

Конституція України Стаття 30.
Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Вони просто плюють на Конституцію!
mozgovoy_s_a
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:05

  mozgovoy_s_a написав:Конституція України Стаття 30.
Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Вони просто плюють на Конституцію!

Порушення немає - бо ніде не сказано, що хтось зобов"язаний пускати в житло перевіряючих. Захочете - можете пустити, не захочете - ні. Але як дуже треба буде таки довести, що людина дійсно там проживає, то в її інтересах буде пустити.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:16

  Faceless написав:
  Shram написав:
  Obval_Defoltovich написав:А уполномоченные лица не будут бояться ходить по квартирам? Ведь неизвестно, кто и как может встретить (утюги, паяльники, злой бультерьер, пальцы в двери...)
По всей видимости, всё это неспроста. Очень много народу косит от армии - вот и задумались.


Пойдут участковые (или любые другие менты) до бабушек, те и пустят, по старой советской привычке. А там: - Бабушка, у вас прописано три человека, а живете вы одна, Вот вам выбор - или штраф в 1000 гривен, или можете мне на карман положить 100 гривен.

За один визит не определить кто там реально живет. Кроме того, проверка не проводится просто так, а лишь по результатам обращения.
Нет никакого основания спрашивать штраф с бабули, если штраф и выпишут то тому, кто там зарегистрирован.
Так что фантазию поумерьте


Обращение нарисовать не проблема.
Штраф будет не с бабули, а скажем с ее членов семьи что там прописаны.(А для большинства семей без разницы с тебя штраф или с твоего родственника)

Фантазия... Ну-ну..
У нас коррупцией насквозь пронизано всё чиновничество и правоохранительные органы, с чего я должен поверить что они столь вольную и прибыльную тему для зашибания бабла вдруг пропустят?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:27

Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Ну-ну, а нормальную регистрацию места проживания они ввести не хотят? А то пока существует совковое наследие с кучей справок и штампов - эта идея выглядит как вредительство.
Giroi
 
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