У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:02
Савок.Привило одно - давай бабло. Самое ценное у людей - дети. За них точно заплатят. Видели кого изберали - получите "КОШЕРНЫЙ СЕКС".
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:47
За один визит не определить кто там реально живет. Кроме того, проверка не проводится просто так, а лишь по результатам обращения.
Нет никакого основания спрашивать штраф с бабули, если штраф и выпишут то тому, кто там зарегистрирован.
Так что фантазию поумерьте
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:57
Конституція України Стаття 30.
Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Вони просто плюють на Конституцію!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:05
Порушення немає - бо ніде не сказано, що хтось зобов"язаний пускати в житло перевіряючих. Захочете - можете пустити, не захочете - ні. Але як дуже треба буде таки довести, що людина дійсно там проживає, то в її інтересах буде пустити.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:16
Обращение нарисовать не проблема.
Штраф будет не с бабули, а скажем с ее членов семьи что там прописаны.(А для большинства семей без разницы с тебя штраф или с твоего родственника)
Фантазия... Ну-ну..
У нас коррупцией насквозь пронизано всё чиновничество и правоохранительные органы, с чего я должен поверить что они столь вольную и прибыльную тему для зашибания бабла вдруг пропустят?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:27
Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
Ну-ну, а нормальную регистрацию места проживания они ввести не хотят? А то пока существует совковое наследие с кучей справок и штампов - эта идея выглядит как вредительство.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:57
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:37
Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
А как быть с теми, кто живет в арендованном жилье? Они могут быть зарегистрированы где угодно, даже за пределами города проживания.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:42
Какого рожна вообще какая-то чиновничья мо.да должна за мной следить? Конституцию новая власть уже изнасиловала по всем статьям. В оплоте демократии, называемой США, миллионы живут в трейлерах, и государству на них все равно. Я понимаю еще условия жизни проверяют органы опеки или для верности начислений субсидии. А это уже реальное крепостничество. Могу точно сказать, что население Польши в ближайшее время будет расти из-за таких законов и им подобных.
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