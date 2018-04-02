У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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"О свободе передвижения и свободном выборе места проживания"
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Согласно проекту, предлагается разрешить органам регистрации, а также другим органам власти, в случаях, установленных законодательством, проводить добровольное чипирование, установку оборудования для наблюдения и изъятие материальных ценностей лица, проживание которого не подтверждено по месту регистрации.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Obval_Defoltovich написав:По всей видимости, всё это неспроста. Очень много народу косит от армии - вот и задумались.
Не в уклонистах дело. Закон явно написан под новую образовательную "реформу", согласно которой вводится крепостное право, т.е. ребенок может право ходить только в ту школу, к которой прикреплен его район. Именно поэтому отдельным текстом прописано право школ проверять, насколько прописка соответствует реальному месту проживания.
Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.
Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.
В США ребенок может посещать любую публичную школу. Но если не по месту регистрации, например, живешь в каунти (районе), но хочешь школу в сити, то нужно платить за это. Где-то $5 - $15k в год, зависит от места.
Привет крепостное право! И паспорта позабирать на хранение в МВД; требуется - пиши заяву, в которой -- обоснуй, зачем он потребовался (напр., традиционное: в связи с болезнью, на похороны...). Да и анкетирование для выезда "за кордон" - тоже не помешало бы ввести, со справками-характеристиками с места работы, профкома и с места жительства (а то уезжают, с..ки и не все возвращаются)!.. И ужесточить контроль за приемом на работу и увольнением, а то бездельников и "летунов" - развелось!
Остается лишь процитировать (картавя): "Пгавильной догогой идете, товагищи!"
Kart написав:Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.
Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.
Миша-клиент написав:Привет крепостное право! И паспорта позабирать на хранение в МВД; требуется - пиши заяву, в которой -- обоснуй, зачем он потребовался (напр., традиционное: в связи с болезнью, на похороны...). Да и анкетирование для выезда "за кордон" - тоже не помешало бы ввести, со справками-характеристиками с места работы, профкома и с места жительства (а то уезжают, с..ки и не все возвращаются)!.. И ужесточить контроль за приемом на работу и увольнением, а то бездельников и "летунов" - развелось!
Остается лишь процитировать (картавя): "Пгавильной догогой идете, товагищи!"
...экспроприация всего у всех выезжающих на ПМЖ и взятие залога с тех, кто выезжает по турвизе. Я вот не понимаю, квартира оформлена на меня, в ней кроме меня зарегистрированы мои дети и жена, на которых право собственности не оформлено. Они как? Будут входить и проверять - совпадает-ли белье жены по размеру с оригиналом? А игрушки именно моих детей?
Kart написав:Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.
Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.