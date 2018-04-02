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У МЕРТ розробили проект про
перевірки проживання...

У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:52

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Якщо громадянин не проживає за місцем прописки, йому може загрожувати штраф.

Дивися повний текст У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання українців за місцем прописки.

нету лохов которые хотят в Ато так называемое ити :D
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:00

Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

треш

"О свободе передвижения и свободном выборе места проживания"

также,

Согласно проекту, предлагается разрешить органам регистрации, а также другим органам власти, в случаях, установленных законодательством, проводить добровольное чипирование, установку оборудования для наблюдения и изъятие материальных ценностей лица, проживание которого не подтверждено по месту регистрации.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:17

  Kart написав:
  Obval_Defoltovich написав:По всей видимости, всё это неспроста. Очень много народу косит от армии - вот и задумались.

Не в уклонистах дело. Закон явно написан под новую образовательную "реформу", согласно которой вводится крепостное право, т.е. ребенок может право ходить только в ту школу, к которой прикреплен его район. Именно поэтому отдельным текстом прописано право школ проверять, насколько прописка соответствует реальному месту проживания.

Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.

Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.


В США ребенок может посещать любую публичную школу. Но если не по месту регистрации, например, живешь в каунти (районе), но хочешь школу в сити, то нужно платить за это. Где-то $5 - $15k в год, зависит от места.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:28

Привет крепостное право! И паспорта позабирать на хранение в МВД; требуется - пиши заяву, в которой -- обоснуй, зачем он потребовался (напр., традиционное: в связи с болезнью, на похороны...). Да и анкетирование для выезда "за кордон" - тоже не помешало бы ввести, со справками-характеристиками с места работы, профкома и с места жительства (а то уезжают, с..ки и не все возвращаются)!.. И ужесточить контроль за приемом на работу и увольнением, а то бездельников и "летунов" - развелось!

Остается лишь процитировать (картавя): "Пгавильной догогой идете, товагищи!"
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:16

  Kart написав:Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.

Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.


Супрун в США работала врачом радиологической диагностике, т.е. там она никто и звать ее никак https://strana.ua/articles/analysis/512 ... uprun.html.
И что она делает в Украине? Изобретает велосипед когда во всем мире работает именно страховая медицина.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:16

  Миша-клиент написав:Привет крепостное право! И паспорта позабирать на хранение в МВД; требуется - пиши заяву, в которой -- обоснуй, зачем он потребовался (напр., традиционное: в связи с болезнью, на похороны...). Да и анкетирование для выезда "за кордон" - тоже не помешало бы ввести, со справками-характеристиками с места работы, профкома и с места жительства (а то уезжают, с..ки и не все возвращаются)!.. И ужесточить контроль за приемом на работу и увольнением, а то бездельников и "летунов" - развелось!

Остается лишь процитировать (картавя): "Пгавильной догогой идете, товагищи!"



...экспроприация всего у всех выезжающих на ПМЖ и взятие залога с тех, кто выезжает по турвизе. :mrgreen:
Я вот не понимаю, квартира оформлена на меня, в ней кроме меня зарегистрированы мои дети и жена, на которых право собственности не оформлено. Они как? Будут входить и проверять - совпадает-ли белье жены по размеру с оригиналом? А игрушки именно моих детей? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:41

Коллеги, вы слишком серьёзно восприняли данную клоунаду. :-) Расслабтесь, это мертворожденное нормотворчество, Оно не будет работать.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:08

  slavek написав:
  Kart написав:Странно, что "враг народа" (по мнению некоторых) Супрун смогла отвязать предоставление медицинских услуг от крепостного права, ака прописка, и создать нормальную конкуренцию в отрасли. А наши родные рехурматоры в мин. образовании почему-то не смогли... Просто решили скопировать американскую систему, не разбираясь, стоит ли она вообще копирования.

Наверное, потому что в отличие от рехурматоров, Супрун таки пожила в США, лишена совкового подобострастия перед всем заграничным и конкретно американским, и понимает, что не все американское стоит заимствовать.


Супрун в США работала врачом радиологической диагностике, т.е. там она никто и звать ее никак https://strana.ua/articles/analysis/512 ... uprun.html.
И что она делает в Украине? Изобретает велосипед когда во всем мире работает именно страховая медицина.


За какие копейки в этой стране можно, что застраховать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:11

Резюме от Дубины:

Рождённый в МЭРТ Кубива законопроект "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні" - только на первый взгляд кажется идиотизмом, после которого отменят паспорта для колхозников и введут справку из сельсовета для поездок в город.

На самом деле власти преследуют вполне конкретные цели:

1. Точно знать местонахождение потенциальных призывников

2. Сократить предоставление льгот "не местным"

3. Получить инструмент отсечения не нужного электората (например, приезжих с Востока Украины) от выборов

Добавьте сюда перепись населения, во время которой у людей будут спрашивать национальность (чтобы было поменьше "русских") - и получите полную картину.

Закреплённые за областями крепостные, которым не нужно шастать по стране. Не нужно претендовать на льготы. Не нужно голосовать не правильно. И не нужно называть себя русскими.

Далее можно определять комендантский час и - готово.

Порошенко вечный президент во главе военного коммунизма с правом депортации неугодных.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:18

  Ratatui написав:За какие копейки в этой стране можно, что застраховать?

Самое главное - здоровье.
back in USSR
slavek
 
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  #<1234>
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