У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Додано: Вів 24 кві, 2018 19:11

Резюме от Дубины:



Рождённый в МЭРТ Кубива законопроект "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні" - только на первый взгляд кажется идиотизмом, после которого отменят паспорта для колхозников и введут справку из сельсовета для поездок в город.



На самом деле власти преследуют вполне конкретные цели:



1. Точно знать местонахождение потенциальных призывников



2. Сократить предоставление льгот "не местным"



3. Получить инструмент отсечения не нужного электората (например, приезжих с Востока Украины) от выборов



Добавьте сюда перепись населения, во время которой у людей будут спрашивать национальность (чтобы было поменьше "русских") - и получите полную картину.



Закреплённые за областями крепостные, которым не нужно шастать по стране. Не нужно претендовать на льготы. Не нужно голосовать не правильно. И не нужно называть себя русскими.



Далее можно определять комендантский час и - готово.



Порошенко вечный президент во главе военного коммунизма с правом депортации неугодных.