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У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:20
Ratatui написав:
Порошенко вечный президент во главе военного коммунизма с правом депортации неугодных.
Не будет такого никогда.
И страна не та что 100 лет назад , и шоколадный ни на Троцкого,ни на Ленина не тянет и близко.
back in USSR
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slavek
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:24
slavek написав: Ratatui написав:
За какие копейки в этой стране можно, что застраховать?
Самое главное - здоровье.
Если нетрудно распишите сколько надо выделить на страховку при пенсии 2500-3000грн.А так же сколько должно остаться на еду, проезд,комуналку и труселя с носками.
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Ratatui
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