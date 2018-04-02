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У МЕРТ розробили проект про
перевірки проживання...

У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:20

  Ratatui написав:Порошенко вечный президент во главе военного коммунизма с правом депортации неугодных.


Не будет такого никогда.
И страна не та что 100 лет назад , и шоколадный ни на Троцкого,ни на Ленина не тянет и близко.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:24

  slavek написав:
  Ratatui написав:За какие копейки в этой стране можно, что застраховать?

Самое главное - здоровье.


Если нетрудно распишите сколько надо выделить на страховку при пенсии 2500-3000грн.А так же сколько должно остаться на еду, проезд,комуналку и труселя с носками.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:02

Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

  Ratatui написав:На самом деле власти преследуют вполне конкретные цели:

1. Точно знать местонахождение потенциальных призывников

2. Сократить предоставление льгот "не местным"

3. Получить инструмент отсечения не нужного электората (например, приезжих с Востока Украины) от выборов

Очередные идиотские фантазии Дуби.
Указанный законопроект не даст возможности ни тотально "зафиксировать" местопроживание всех, ни призывников ни переселенцев, никак не может отсечь льготы "не местным" - "не местные" и так не особо могут льготы оформить, и уж тем более никак не отсекает никакой электорат. Каждую проверку еще нужно инициализировать, а не просто пойти проверять от фонаря, мало того, физически невозможно сделать массовые проверки.
Смысл тиражировать бред этого полоумного?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:33

Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

  _hunter написав:А как она выглядит, "нормальная регистрация"?..
Пока есть "призыв" будет и "совковое наследие"...


1. Призывник стоит на учете в военкомате и у него итак есть обязательство становиться на учет по прибытии на новое место жительства. И штрафы прописаны уже давно.

Пример из жизни. Семья. Муж прописан в одном городе. Жена в другом. Живут они на съемной квартире в третьем. У них родился ребенок.
1. Зарегистрировать ребенка по месту проживания нельзя.
2. Можно зарегистрировать ребенка по месту регистрации одного из родителей, но для этого второй родитель должен предоставить справку с места своей регистрации.
Вот так и живем.
А "нормальная регистрация" - это когда можно максимально быстро и удобно "зарегистрировать место проживания", а не "зарегистрироваться по месту проживания". То есть, адрес привязывается к человеку, а не человек к адресу.
Giroi
 
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