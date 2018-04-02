Не будет такого никогда.
И страна не та что 100 лет назад , и шоколадный ни на Троцкого,ни на Ленина не тянет и близко.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:20
Не будет такого никогда.
И страна не та что 100 лет назад , и шоколадный ни на Троцкого,ни на Ленина не тянет и близко.
back in USSR
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:24
Додано: Сер 25 кві, 2018 00:02
Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
Очередные идиотские фантазии Дуби.
Указанный законопроект не даст возможности ни тотально "зафиксировать" местопроживание всех, ни призывников ни переселенцев, никак не может отсечь льготы "не местным" - "не местные" и так не особо могут льготы оформить, и уж тем более никак не отсекает никакой электорат. Каждую проверку еще нужно инициализировать, а не просто пойти проверять от фонаря, мало того, физически невозможно сделать массовые проверки.
Смысл тиражировать бред этого полоумного?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 00:33
Re: У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
1. Призывник стоит на учете в военкомате и у него итак есть обязательство становиться на учет по прибытии на новое место жительства. И штрафы прописаны уже давно.
Пример из жизни. Семья. Муж прописан в одном городе. Жена в другом. Живут они на съемной квартире в третьем. У них родился ребенок.
1. Зарегистрировать ребенка по месту проживания нельзя.
2. Можно зарегистрировать ребенка по месту регистрации одного из родителей, но для этого второй родитель должен предоставить справку с места своей регистрации.
Вот так и живем.
А "нормальная регистрация" - это когда можно максимально быстро и удобно "зарегистрировать место проживания", а не "зарегистрироваться по месту проживания". То есть, адрес привязывается к человеку, а не человек к адресу.
Додано: Сер 25 кві, 2018 02:29
Ну тогда у нас вообще маразм. Не суметь даже тупо скопировать систему другой страны, выборочно взяв только самое худшее.
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