У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Додано: Сер 25 кві, 2018 00:33

_hunter написав: А как она выглядит, "нормальная регистрация"?..

Пока есть "призыв" будет и "совковое наследие"... А как она выглядит, "нормальная регистрация"?..Пока есть "призыв" будет и "совковое наследие"...

1. Призывник стоит на учете в военкомате и у него итак есть обязательство становиться на учет по прибытии на новое место жительства. И штрафы прописаны уже давно.Пример из жизни. Семья. Муж прописан в одном городе. Жена в другом. Живут они на съемной квартире в третьем. У них родился ребенок.1. Зарегистрировать ребенка по месту проживания нельзя.2. Можно зарегистрировать ребенка по месту регистрации одного из родителей, но для этого второй родитель должен предоставить справку с места своей регистрации.Вот так и живем.А "нормальная регистрация" - это когда можно максимально быстро и удобно "зарегистрировать место проживания", а не "зарегистрироваться по месту проживания". То есть, адрес привязывается к человеку, а не человек к адресу.