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У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:20
Ratatui написав:
Порошенко вечный президент во главе военного коммунизма с правом депортации неугодных.
Не будет такого никогда.
И страна не та что 100 лет назад , и шоколадный ни на Троцкого,ни на Ленина не тянет и близко.
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slavek
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Додано: Вів 24 кві, 2018 19:24
slavek написав: Ratatui написав:
За какие копейки в этой стране можно, что застраховать?
Самое главное - здоровье.
Если нетрудно распишите сколько надо выделить на страховку при пенсии 2500-3000грн.А так же сколько должно остаться на еду, проезд,комуналку и труселя с носками.
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Ratatui
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Додано: Сер 25 кві, 2018 00:02
Ratatui написав:
На самом деле власти преследуют вполне конкретные цели:
1. Точно знать местонахождение потенциальных призывников
2. Сократить предоставление льгот "не местным"
3. Получить инструмент отсечения не нужного электората (например, приезжих с Востока Украины) от выборов
Очередные идиотские фантазии Дуби.
Указанный законопроект не даст возможности ни тотально "зафиксировать" местопроживание всех, ни призывников ни переселенцев, никак не может отсечь льготы "не местным" - "не местные" и так не особо могут льготы оформить, и уж тем более никак не отсекает никакой электорат. Каждую проверку еще нужно инициализировать, а не просто пойти проверять от фонаря, мало того, физически невозможно сделать массовые проверки.
Смысл тиражировать бред этого полоумного?
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Faceless
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Додано: Сер 25 кві, 2018 00:33
_hunter написав:
А как она выглядит, "нормальная регистрация"?..
Пока есть "призыв" будет и "совковое наследие"...
1. Призывник стоит на учете в военкомате и у него итак есть обязательство становиться на учет по прибытии на новое место жительства. И штрафы прописаны уже давно.
Пример из жизни. Семья. Муж прописан в одном городе. Жена в другом. Живут они на съемной квартире в третьем. У них родился ребенок.
1. Зарегистрировать ребенка по месту проживания нельзя.
2. Можно зарегистрировать ребенка по месту регистрации одного из родителей, но для этого второй родитель должен предоставить справку с места своей регистрации.
Вот так и живем.
А "нормальная регистрация" - это когда можно максимально быстро и удобно "зарегистрировать место проживания", а не "зарегистрироваться по месту проживания". То есть, адрес привязывается к человеку, а не человек к адресу.
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Giroi
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Додано: Сер 25 кві, 2018 02:29
Dear_Sir написав:
В США ребенок может посещать любую публичную школу. Но если не по месту регистрации, например, живешь в каунти (районе), но хочешь школу в сити, то нужно платить за это. Где-то $5 - $15k в год, зависит от места.
Ну тогда у нас вообще маразм. Не суметь даже тупо скопировать систему другой страны, выборочно взяв только самое худшее.
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Kart
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Додано: Сер 25 кві, 2018 04:42
Kart написав: Dear_Sir написав:
В США ребенок может посещать любую публичную школу. Но если не по месту регистрации, например, живешь в каунти (районе), но хочешь школу в сити, то нужно платить за это. Где-то $5 - $15k в год, зависит от места.
Ну тогда у нас вообще маразм. Не суметь даже тупо скопировать систему другой страны, выборочно взяв только самое худшее.
Ну в общем-то да. Важны детали. Живя в районе налог на недвижимость от города не взымается, поэтому то на то и выходит - меньше налоги, но за школу платить.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 25 кві, 2018 05:46
Ratatui написав:
Если нетрудно распишите сколько надо выделить на страховку при пенсии 2500-3000грн.А так же сколько должно остаться на еду, проезд,комуналку и труселя с носками.
При такой пенсии страховку оплачивает государство.
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:23
slavek написав: Ratatui написав:
Если нетрудно распишите сколько надо выделить на страховку при пенсии 2500-3000грн.А так же сколько должно остаться на еду, проезд,комуналку и труселя с носками.
При такой пенсии страховку оплачивает государство.
Коммунизм у нас запретили на законодательном уровне.
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Ratatui
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:24
Faceless написав: Ratatui написав:
На самом деле власти преследуют вполне конкретные цели:
1. Точно знать местонахождение потенциальных призывников
2. Сократить предоставление льгот "не местным"
3. Получить инструмент отсечения не нужного электората (например, приезжих с Востока Украины) от выборов
Очередные идиотские фантазии Дуби.
Указанный законопроект не даст возможности ни тотально "зафиксировать" местопроживание всех, ни призывников ни переселенцев, никак не может отсечь льготы "не местным" - "не местные" и так не особо могут льготы оформить, и уж тем более никак не отсекает никакой электорат. Каждую проверку еще нужно инициализировать, а не просто пойти проверять от фонаря, мало того, физически невозможно сделать массовые проверки.
Смысл тиражировать бред этого полоумного?
Только почему очень много этих фантазий сбывается. Может он ясновидящий?
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Ratatui
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:29
Ratatui написав:
Только почему очень много этих фантазий сбывается. Может он ясновидящий?
Что и когда из бреда Дуби сбылось то?
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Faceless
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