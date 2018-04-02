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У МЕРТ розробили проект про
перевірки проживання...

У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:16

  Ratatui написав:
  slavek написав:
При такой пенсии страховку оплачивает государство.


Коммунизм у нас запретили на законодательном уровне.

Другого источника нет, тем более что это не коммунизм, а социализм
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4751
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