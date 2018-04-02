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У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:16
Ratatui написав: slavek написав:
При такой пенсии страховку оплачивает государство.
Коммунизм у нас запретили на законодательном уровне.
Другого источника нет, тем более что это не коммунизм, а социализм
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:51
Ratatui написав: slavek написав: Ratatui написав:
Если нетрудно распишите сколько надо выделить на страховку при пенсии 2500-3000грн.А так же сколько должно остаться на еду, проезд,комуналку и труселя с носками.
При такой пенсии страховку оплачивает государство.
Коммунизм у нас запретили на законодательном уровне.
тогда - в Канаде коммунизм. медицина страховая, но всю страховку оплачивает государство.
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