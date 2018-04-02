У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Другого источника нет, тем более что это не коммунизм, а социализм
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:16
Другого источника нет, тем более что это не коммунизм, а социализм
back in USSR
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:51
тогда - в Канаде коммунизм. медицина страховая, но всю страховку оплачивает государство.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:45
rjkz
Именно это моему сыну в Торонто преподы и поясняли. Что рядом штаты и там жесть, а у нас своеобразный социализм. Одна беда, что записавшись к узконаправленному специалисту можно успеть например родить ребенка, так и не попав к гинекологу. Если у вас не угроза жизни, то сначала нужно оттарабанить очередь к семейному врачу, а потом как карта ляжет можно и два и три месяца ждать. Кстати с операцией тоже самое. Если посчитают. что вы ещё можете шкандыбать можно и 6 месяцев и больше ждать. Хорошо там где нас нет.
Ну а самое главное вы нашли , что сравнивать страну нищебродов с одной из преуспевающих стран.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:47
Тогда и менять ничего не надо. У нас и сейчас всё на бумаге оплачивает государство, а по факту кто попадает в больничку понимает, что попал он сильно и возможно навсегда.(в финансовом плане)
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:51
Почитайте внимательно и поймете. Некоторым банкирам он даже спор предлагал на 1000 умерших президентов как долго их банк протянет. Ребятки с темы резко убегали и всё бахвальство про супернадёжность в миг улетучивалось. А ту Рожкову он как только не имел(документально). И как видим вода камень точит. Хотя понятно слив Рожковой просто уже кому то нужен.
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:54
rjkz
В Канаде и свободного ношения оружия нет. Там если ты решил поохотиться ты должен позвонить в полицию, что тогда то и тогда то ты будешь ехать на таком то авто. У тебя в багажнике будет обрэз . Ну и так далее.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:01
И его вбросы с поддельными доками видел, и обсасывание состояния очевидно проблемных банков, что можно понять безо всякого инсайда, и черный пиар и безосновательные вбросы, и просто откровенное вранье и бред. Рожкову только ленивый не пинал. Все это вкупе с кучей "прогнозов" и слухов, никак не подтвердившихся
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:05
Faceless
Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Так, что для меня многое, что он писал сбылось, а для вас нет. У каждого свое мнение. Но Диаманта нет (я его прислушался и туда не влез), платины нет хотя я там был и даже на этом заработал. И так далее.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:08
Стакан полон всегда. Просто иногда - воздухом
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
Я про воздух и писал.
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