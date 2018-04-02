У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...

Додано: Сер 25 кві, 2018 17:45

rjkz



Именно это моему сыну в Торонто преподы и поясняли. Что рядом штаты и там жесть, а у нас своеобразный социализм. Одна беда, что записавшись к узконаправленному специалисту можно успеть например родить ребенка, так и не попав к гинекологу. Если у вас не угроза жизни, то сначала нужно оттарабанить очередь к семейному врачу, а потом как карта ляжет можно и два и три месяца ждать. Кстати с операцией тоже самое. Если посчитают. что вы ещё можете шкандыбать можно и 6 месяцев и больше ждать. Хорошо там где нас нет.



Ну а самое главное вы нашли , что сравнивать страну нищебродов с одной из преуспевающих стран.