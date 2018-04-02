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У МЕРТ розробили проект про перевірки проживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:25
ох и бред...
а если у человека пару квартир и живёт он в них и есть ещё дом за городом в котором тоже может жить?
и как быть тем кто арендует?
а если человек нигде не прописан? многим людям она вообще не нужна, они не пользуются гос школами и гос мед учреждениями.
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zzzxxx
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