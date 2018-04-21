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Виробництво автомобілів в
Україні обвалилося у 50 разів...

Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51

Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі асоціації Укравтопрому.

Дивися повний текст Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів за 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51

и СЛАВА БОГУ
дынин
 
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