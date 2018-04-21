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Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі асоціації Укравтопрому.
Дивися повний текст Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів за 10 років
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51
и СЛАВА БОГУ
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