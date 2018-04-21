Про це повідомили у прес-службі асоціації Укравтопрому.
Дивися повний текст Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів за 10 років.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51
Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів за 10 років.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:23
Re: Виробництво автомобілів в Україні обвалилося у 50 разів.
Правильно! Зачем аграрной сверхдержаве автопром?
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:48
Re: виробництво
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