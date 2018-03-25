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Як і що скуповує Китай у Європі - Bloomberg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Азія, Африка, США і Латинська Америка стають центрами впливу Китаю. Більше 10 років впливові китайські політики і бізнесмени прочісують світ, як видається, з "бездонними гаманцями" в руках.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:20
Молодцы, китайцы. По-тихому скупили старушку-Европу! Еще лет 30 и они будут владеть практически всем.
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romio_33
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